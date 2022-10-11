Коллекции фильмов в онлайн-кинотеатрах сократились до 42%

Российские видеосервисы показали отрицательную динамику по объему контента, число фильмов и сериалов сократилось от 5 до 42%. Исключением стал видеосервис Wink.

Хуже всех обстоят дела у онлайн-кинотеатра Ivi, там объем контента сократился на 42%. На втором месте Kion, там число фильмов и сериалов снизилось на 11%. Библиотека Okko за полгода сократилась на 5%, сообщает РБК со ссылкой на данные компании TelecomDaily.

Единственным видеосервисом, который за минувшие полгода нарастил количество контента в библиотеке, стал Wink. Там за последние полгода наблюдается прирост контента на 7%.

Ранее Wink представил премьеры октября. В видеосервисе появились эксклюзивные премьеры, в числе которых сериал «Надвое» с Александром Петровым и Данилой Козловским.