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Коллекции фильмов в онлайн-кинотеатрах сократились до 42%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские видеосервисы показали отрицательную динамику по объему контента, число фильмов и сериалов сократилось от 5 до 42%. Исключением стал видеосервис Wink.

Хуже всех обстоят дела у онлайн-кинотеатра Ivi, там объем контента сократился на 42%. На втором месте Kion, там число фильмов и сериалов снизилось на 11%. Библиотека Okko за полгода сократилась на 5%, сообщает РБК со ссылкой на данные компании TelecomDaily.

Единственным видеосервисом, который за минувшие полгода нарастил количество контента в библиотеке, стал Wink. Там за последние полгода наблюдается прирост контента на 7%.

Ранее Wink представил премьеры октября. В видеосервисе появились эксклюзивные премьеры, в числе которых сериал «Надвое» с Александром Петровым и Данилой Козловским.

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