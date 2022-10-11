Мусороперерабатывающие комплексы построят под Новосибирском

Власти объявят открытые конкурсы на строительство двух мусороперерабатывающих комплексов в Новосибирской области, сообщает правительство региона.

Срок создания левобережного комплекса составляет 36 месяцев, срок действия концессионного соглашения 25 лет с момента заключения, общая проектная мощность объекта – 300 тысяч тонн в год, объем инвестиций концессионера определен в размере не более 3,2 миллиарда рублей.

В свою очередь, правобережный комплекс должен быть построен также за 36 месяцев, срок действия концессионного соглашения по этому объекту аналогичный – 25 лет. Проектная мощность объекта на уровне 330 тысяч тонн в год, объем инвестиций концессионера должен составить 3,4 миллиарда рублей.

Максимально допустимый объем отходов для захоронения составляет 40%, то есть большая часть отходов будет перерабатываться.

Гарантией реализацией проектов в срок будет требования банковской гарантии на каждый год действия концессионного соглашения и системы санкций для концессионера в случае неисполнения обязательств.

Ранее власти региона расторгли концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в Группу «ВИС»), предусматривавшее создание двух мусоросортировочных комплексов. За шесть лет не было построено ни одного комплекса.