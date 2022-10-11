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Российский завод Nissan передали государству

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: San Sharma / Attribution-ShareAlike License

Российские активы автоконцерна Nissan перейдут в собственность государства, их передадут ФГУП НАМИ, сообщает пресс-служба Минпромторга. При этом сделка предполагает возможный обратный выкуп активов в течение шести лет.

Продажа активов за символическую стоимость в госсобственность была одобрена исполнительным комитетом японского автопроизводителя. В список активов входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, отмечается в сообщении.

Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что передача российского завода произойдет с сохранением его работоспособности и рабочих мест. В настоящее время на предприятии работает порядка двух тысяч человек.

Новый собственник также получил право привлекать другие компании в качестве производственных партнеров. Послепродажное обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку запчастей к ним будет проводить АвтоВАЗ.

Завод японской компании в Петербурге открылся в июне 2009 года. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Мощность составляет 100 тысяч автомобилей ежегодно.

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