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Красноярских маралов узнают по голосу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dmitry A. Mottl / CC BY-SA 3.0

Госинспекторы посчитают маралов в Красноярском крае по голосам животных, которые отличаются по тембру, сообщает правительство региона.

Госинспекторы издают звуки с помощью специального инструмента – вабы, провоцируя животных на ответный рев. Голоса у животных, также, как и у людей, отличаются по тембру. 

Так, у молодых самцов рев будет выше, а тех, что постарше, наоборот – более низкий и глубокий. Самое подходящее время для учета – утро и вечер. Именно в эти периоды можно услышать больше всего голосов.

Рев марала не только привлекает самок, но и отпугивает самцов, говоря о том, что территория занята. При учете принято полагать, что на одного самца приходится 3-4 самки. Таким образом определяется численность животных.

Зимой главным ориентиром станут следы животного, а также визуальные встречи. Аргинская субпопуляция марала включена в Красную книгу Красноярского края, а также в приложение к Красной книге РФ. Копытные обитают в Боготольском и Ачинском районах региона.

Результаты учета будут известны лишь в конце ноября. По данным прошлых лет, на крае отмечен рост численности марала. Так, в 2019 году зафиксировано 629 особей, в 2020 – 667, а в 2021 – 913.

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Жизнь #Звери #Красноярск
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