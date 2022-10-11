Красноярских маралов узнают по голосу

Госинспекторы посчитают маралов в Красноярском крае по голосам животных, которые отличаются по тембру, сообщает правительство региона.

Госинспекторы издают звуки с помощью специального инструмента – вабы, провоцируя животных на ответный рев. Голоса у животных, также, как и у людей, отличаются по тембру.

Так, у молодых самцов рев будет выше, а тех, что постарше, наоборот – более низкий и глубокий. Самое подходящее время для учета – утро и вечер. Именно в эти периоды можно услышать больше всего голосов.



Рев марала не только привлекает самок, но и отпугивает самцов, говоря о том, что территория занята. При учете принято полагать, что на одного самца приходится 3-4 самки. Таким образом определяется численность животных.



Зимой главным ориентиром станут следы животного, а также визуальные встречи. Аргинская субпопуляция марала включена в Красную книгу Красноярского края, а также в приложение к Красной книге РФ. Копытные обитают в Боготольском и Ачинском районах региона.



Результаты учета будут известны лишь в конце ноября. По данным прошлых лет, на крае отмечен рост численности марала. Так, в 2019 году зафиксировано 629 особей, в 2020 – 667, а в 2021 – 913.