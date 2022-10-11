Ученые разработали препарат от картофельных болезней

Красноярские ученые разработали новый фунгицидный препарат для защиты картофеля от патогенов и болезней, а также для увеличения урожайности картофеля, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Препараты представляют собой фунгициды, помещенные в разлагаемую матрицу из синтезируемого микроорганизмами биополимера, смешанного с березовой мукой. Попадая в почву, такая оболочка начинает медленно разлагаться и постепенно выпускать препарат.

Дозированная подача обеспечивает экологически безопасное внесение фунгицидов в почву, длительную защиту растений от фитопатогенов и исключает необходимость многократного повторения обработок.

Разработанный препарат проверяли на наиболее часто встречающихся и вредоносных патогенах картофеля, вызывающих альтернариоз черную паршу и фитофтороз. Эти организмы и вызванные ими болезни могут приводить к потере от 10 до 60% урожая.

Фунгициды проявляли хорошее противогрибковое действие, подавляя развитие колоний наиболее вредоносных возбудителей болезней картофеля. К тому же использование препарата приводило к более раннему прорастанию и более активному росту картофеля на фоне уменьшения площади поражения растений. В итоге, это более чем на 70% повысило урожайность.