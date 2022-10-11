Ученые разработали препарат от картофельных болезней

Красноярские ученые разработали новый фунгицидный препарат для
защиты картофеля от патогенов и болезней, а также для увеличения урожайности
картофеля, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.
Препараты представляют собой фунгициды, помещенные в разлагаемую
матрицу из синтезируемого микроорганизмами биополимера, смешанного с березовой
мукой. Попадая в почву, такая оболочка начинает медленно разлагаться и
постепенно выпускать препарат.
Дозированная подача обеспечивает экологически безопасное
внесение фунгицидов в почву, длительную защиту растений от фитопатогенов и
исключает необходимость многократного повторения обработок.
Разработанный препарат проверяли на наиболее часто
встречающихся и вредоносных патогенах картофеля, вызывающих альтернариоз черную
паршу и фитофтороз. Эти организмы и вызванные ими болезни могут приводить к
потере от 10 до 60% урожая.
Фунгициды проявляли хорошее противогрибковое действие,
подавляя развитие колоний наиболее вредоносных возбудителей болезней картофеля.
К тому же использование препарата приводило к более раннему прорастанию и более
активному росту картофеля на фоне уменьшения площади поражения растений. В
итоге, это более чем на 70% повысило урожайность.