МИД призвал Запад осознать опасность эскалации с Россией

Западные страны все больше вовлекаются в конфликт на Украине, они должны осознать опасность эскалации с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», — сказал Рябков в интервью РИА Новости.

Помимо помощи Киеву, от «руководителей разного уровня в США и в Европе раздаются призывы «нанести поражение» России «на поле боя», заявил Рябков. Россия вынуждена будет принять «адекватные контрмеры в том числе асимметричного характера», подчеркнул он.

России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что США, продолжая поставлять оружие Украине, вплотную приблизились к «красной линии». Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что НАТО, по сути, ведет прокси-войну с Россией.