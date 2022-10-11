НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД призвал Запад осознать опасность эскалации с Россией

Источник:
РИА Новости
743 13
Фото: Ji-Elle / CC BY-SA 4.0

Западные страны все больше вовлекаются в конфликт на Украине, они должны осознать опасность эскалации с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», — сказал Рябков в интервью РИА Новости.

Помимо помощи Киеву, от «руководителей разного уровня в США и в Европе раздаются призывы «нанести поражение» России «на поле боя», заявил Рябков. Россия вынуждена будет принять «адекватные контрмеры в том числе асимметричного характера», подчеркнул он.

России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что США, продолжая поставлять оружие Украине, вплотную приблизились к «красной линии». Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что НАТО, по сути, ведет прокси-войну с Россией.

Еще по теме
Киев объявил в розыск сотни политиков и чиновников из России
Глава СПЧ обратился в ООН из‑за видео казней под Купянском
Минобороны Белоруссии не будет воевать при одном условии
Миллиардер Мильнер отказался от российского гражданства
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Европа нашла замену российскому газу
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»
Гигантский защитный барьер нашли вокруг Магеллановых Облаков
Обсуждение (13)
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Все статьи
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Крымский мост обрушился после взрыва грузовика
56
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
53
Подрыв Крымского моста назвали объявлением войны без правил
40
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
37
Медведев увидел необходимость демонтажа Украины