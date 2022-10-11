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АвтоВАЗ прекратил производство Granta без подушек безопасности

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ прекратил производство Lada Granta в самой доступной комплектации Classic 2022 — без подушек безопасности, следует из актуальных прайс-листов на сайте производителя.

Теперь самая доступная модель Granta — Classic 2022 Advance — с двумя подушками безопасности. В комплектацию входят подогрев передних сидений, аудиосистемы (с USB и Bluetooth) и экстренная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.

Цены выросли на 71,6–76,6 тысячи рублей. Теперь самая доступная Granta в кузове «седан» стоит 749,9 тысячи рублей, лифтбек обойдется в 769,9 тысячи рублей, а кросс-универсал — в 818,9 тысячи рублей.

В 2023 году АвтоВАЗ планирует также вернуть на автомобили Lada антиблокировочную систему тормозов ABS и систему боковой устойчивости автомобиля ESP.

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