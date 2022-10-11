Новогодние телешоу станут скромнее

Новогодние программы для телевизионных эфиров уже начали
снимать, но в этом году их формат может измениться.
Лев Лещенко рассказал, что традиционного «Голубого огонька»
снимать пока не планируют.
«Мне не предлагали никакого "Голубого огонька", не
приглашали. Будет только в "Крокусе" концерт, там дуэты новогодние –
и все», – сказал Лещенко «Абзацу».
Среди звезд, занятых в концерте, — Николай Басков, Лариса
Долина, Лев Лещенко, Денис Майданов, Стас Михайлов.
Продюсер Дмитрий Ашуров сообщил, что новогодние программы
снимать планируют, но в этом году они будут немного скромнее.
«"Огоньки" будут в любом случае. Новогодняя сетка будет забита на федеральных каналах новогодними программами. Может, не в таком стандарте, как было в прошлые годы - не так масштабно, не так празднично. Все должно быть актуально», — сказал Ашуров "BLITZ+".