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Новогодние телешоу станут скромнее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из «Голубого огонька»

Новогодние программы для телевизионных эфиров уже начали снимать, но в этом году их формат может измениться.

Лев Лещенко рассказал, что традиционного «Голубого огонька» снимать пока не планируют.

«Мне не предлагали никакого "Голубого огонька", не приглашали. Будет только в "Крокусе" концерт, там дуэты новогодние – и все», – сказал Лещенко «Абзацу».

Среди звезд, занятых в концерте, — Николай Басков, Лариса Долина, Лев Лещенко, Денис Майданов, Стас Михайлов.

Продюсер Дмитрий Ашуров сообщил, что новогодние программы снимать планируют, но в этом году они будут немного скромнее.

«"Огоньки" будут в любом случае. Новогодняя сетка будет забита на федеральных каналах новогодними программами. Может, не в таком стандарте, как было в прошлые годы - не так масштабно, не так празднично. Все должно быть актуально», — сказал Ашуров "BLITZ+".

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