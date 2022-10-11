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Актриса Анастасия Уколова впервые стала мамой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Звезда сериалов «СашаТаня» и «Деффчонки» Анастасия Уколова впервые стала мамой в 28 лет, актриса родила первенца в сентябре, но рассекретила это только сейчас.

«Очень было сложно скрывать беременность, а теперь вас ждут все мои фото за эти чудо девять месяцев», — написала Уколова в соцсети.

Уколова была замужем за режиссером и оператором Антоном Зенковичем, с которым после трех лет брака развелась. Имя нового избранника и отца ребенка актриса держит в тайне.

Анастасия Уколова прославилась благодаря сериалу «Деффчонки» и «СашаТаня», а также фильмам «Громкая связь» и «Обратная связь».

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