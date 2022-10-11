Руководитель Баганского района Новосибирской области Александр Тарасов добровольно записался в ряды участников специальной военной операции, сообщает правительство региона.

Он уже прибыл в пункт сбора и формирования подразделений, проходит необходимую подготовку.

Также добровольное желание отправиться в зону проведения СВО выразили первый вице-спикер регионального заксобрания, боевой офицер Андрей Панферов, еще один областной парламентарий, главврач новосибирской больницы №34 Ярослав Фролов, депутат горсовета, участник боевых действий Евгений Яковенко. Отправились ли они уже в пункт сбора или нет, неизвестно.

В Сибири объявили об окончании мобилизации Красноярский край, Бурятия, Хакасия, Тува, Алтайский и Забайкальский края, Новосибирская область. Республика Алтай укомплектовала подразделение в рамках частичной мобилизации, отправка жителей состоится при поступлении соответствующих указаний.