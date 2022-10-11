Ученые достали со дна моря в Антарктиде древнюю ДНК

Австралийские ученые обнаружили во льдах Антарктиды, в море Скоша, фрагменты ДНК возрастом в миллион лет. На сегодняшний день это самая древняя в мире найденная морская ДНК.

«Это, безусловно, самая старая на сегодняшний день аутентифицированная морская ДНК Seda», — цитирует журнал Science Alert морского эколога из университета Тасмани в Австралии Линду Армбрехт.

Ученые уже отметили, что фрагменты органического материала могут оказаться бесценными — они помогут составить карту истории региона и понять, кто жил в океане миллион лет назад.

Извлеченные образцы — это осадочная древняя ДНК или ДНК Seda. Она может дать ученым понимание того, как изменение климата повлияло на Антарктиду и к чему это привело.

ДНК Seda находили ранее и в наземных пещерах, и в субарктической вечной мерзлоте. Низкие температуры, низкий уровень кислорода и недостаток ультрафиолетового излучения делают полярные морские среды прекрасными местами для хранения ДНК, резюмировали ученые.