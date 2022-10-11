Второй сезон «Триггера» покажут на Первом канале

Продолжение сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым выйдет на Первом канале с 17 октября, сообщила пресс-служба телеканала.

Действие второго сезона развивается спустя год после событий финала первого сезона. Главный герой Артем Стрелецкий добровольно лечится в частной психиатрической клинике. Там он находится год, а выписавшись, хочет докопаться до истины и понять, что же произошло на самом деле.

Стрелецкий возвращается к практике, он готов помогать всем и каждому. Артем водит людей по их прошлому, показывает, откуда растут их проблемы, и берется за самые сложные случаи. С легкостью помогая другим, психолог все сильнее запутывается в собственных чувствах и отношениях с друзьями и врагами. Но в жизни Стрелецкого есть та, рядом с кем он может быть просто собой.

Второй сезон «Триггера» ранее вышел на «КиноПоиске». Теперь зрители смогут посмотреть продолжение сериала на Первом канале. Премьера состоится 17 октября в 21.45.