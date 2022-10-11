НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Браузеры Chrome и Safari могут перестать отображать российские сайты

Источник:
Sibnet.ru
401 2
Ошибка 404
Фото: © Erik Mclean / Unsplash License

Зарубежные браузеры, такие как Safari, Edge или Chrome, могут в скором времени перестать открывать сайты, защищенные отечественными сертификатами. «Яндекс.Браузер» и «Атом» продолжат работу в обычном режиме.

Российские сертификаты безопасности могут перестать поддерживаться популярными зарубежными браузерами, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей IT-рынка. Это приведет к тому, что отечественные сайты не будут в них открываться.

Сертификаты получают в удостоверяющих центрах, но в рамках санкций они перестали сотрудничать с российскими сайтами. Чтобы обезопасить пользователей, функцию сертификации взял на себя Национальный удостоверяющий центр (НУЦ), но выданные им цифровые идентификаторы могут не распознаваться импортными браузерами.

С такой проблемой столкнулись пользователи «Сбера». В конце сентября сайт банка перестал загружать из-за истечения международного сертификата, а выданный НУЦ не был прописан в большинстве браузеров, кроме «Яндекс.Браузера».

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что отзыв российских сертификатов вполне реален и порекомендовал пользователям перейти на отечественные браузеры, где прописано их использование. Это «Яндекс.Браузер» и «Атом».

«Может быть, кому-то некомфортно и непривычно ими пользоваться, но в сложившейся ситуации ими не стоит пренебрегать, по крайней мере, для совершения чувствительных операций: захода на сайты банков, покупок, получения госуслуг», — сообщил Половников.

Эксперты назвали самый проблемный браузер

Сертификат сайта — цифровой идентификатор, подтверждающий оригинальность и подлинность веб-страницы. С его помощью защищаются данные пользователей и доказывается безопасность ресурса перед его открытием.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Справки из ЗАГСа теперь можно заказать на «Госуслугах»
Госуслуги проинформируют о необходимости ремонта авто
«Лаборатория Касперского» предупредила о ворующих пароли вирусах
Российский мобильный трафик впервые сократился
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
2299
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
5416
0
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
11895
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
9839
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
8884
2
Как выбрать
Чем защитить экран смартфона
19.09.22, 20:31
2469
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
7626
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
14604
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
13535
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
18484
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Европа нашла замену российскому газу
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
Гигантский защитный барьер нашли вокруг Магеллановых Облаков
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

slavaynin

На самом деле как то не убедительно.Надо повторить.

М. Алейников

Давно пора. Уничтожить линии снабжения. Центры управления.

GammiPluh

Он уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному

acckiy_kostya

главное теперь не останавливаться, продолжать надо до логического завершения