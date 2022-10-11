Браузеры Chrome и Safari могут перестать отображать российские сайты

Зарубежные браузеры, такие как Safari, Edge или Chrome, могут в скором времени перестать открывать сайты, защищенные отечественными сертификатами. «Яндекс.Браузер» и «Атом» продолжат работу в обычном режиме.

Российские сертификаты безопасности могут перестать поддерживаться популярными зарубежными браузерами, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей IT-рынка. Это приведет к тому, что отечественные сайты не будут в них открываться.

Сертификаты получают в удостоверяющих центрах, но в рамках санкций они перестали сотрудничать с российскими сайтами. Чтобы обезопасить пользователей, функцию сертификации взял на себя Национальный удостоверяющий центр (НУЦ), но выданные им цифровые идентификаторы могут не распознаваться импортными браузерами.

С такой проблемой столкнулись пользователи «Сбера». В конце сентября сайт банка перестал загружать из-за истечения международного сертификата, а выданный НУЦ не был прописан в большинстве браузеров, кроме «Яндекс.Браузера».

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что отзыв российских сертификатов вполне реален и порекомендовал пользователям перейти на отечественные браузеры, где прописано их использование. Это «Яндекс.Браузер» и «Атом».

«Может быть, кому-то некомфортно и непривычно ими пользоваться, но в сложившейся ситуации ими не стоит пренебрегать, по крайней мере, для совершения чувствительных операций: захода на сайты банков, покупок, получения госуслуг», — сообщил Половников.

Эксперты назвали самый проблемный браузер

Сертификат сайта — цифровой идентификатор, подтверждающий оригинальность и подлинность веб-страницы. С его помощью защищаются данные пользователей и доказывается безопасность ресурса перед его открытием.