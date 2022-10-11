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Миллиардер Мильнер отказался от российского гражданства

Источник:
РБК
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Фото: TechCrunch / CC BY 2.0

Бизнесмен Юрий Мильнер вышел из российского гражданства. Он стал третьим бизнесменом из топ-15 российских предпринимателей, отказавшихся в последние месяцы от гражданства страны.

«Моя семья и я навсегда покинули Россию в 2014 году, после российской аннексии Крыма. И этим летом мы официально завершили процесс отказа от нашего российского гражданства», — приводит РБК слова миллиардера.

В середине апреля Мильнер попросил не называть его российским миллиардером. С 2014 года он живет в Калифорнии. Его состояние Forbes оценивает в 7,3 миллиарда долларов.

В июне об отказе от российского гражданства сообщил Тимур Турлов (состояние — 2,4 миллиарда долларов). В сентябре с российским паспортом расстался Рубен Варданян (около 1 миллиарда долларов).

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Политика #Мир
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Топ комментариев

slavaynin

На самом деле как то не убедительно.Надо повторить.

М. Алейников

Давно пора. Уничтожить линии снабжения. Центры управления.

GammiPluh

Он уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному

acckiy_kostya

главное теперь не останавливаться, продолжать надо до логического завершения