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Германия передаст Украине новейшие системы ПВО

Источник:
РИА Новости
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Фото: Matti Blume / CC BY-SA 4.0

Германия передаст Украине современную систему ПВО средней дальности IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail, сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

Немецкое оборонное ведомство уточнило, что такое решение принято из-за российских ракетных обстрелов Киева и других украинских городов. Всего украинские военные получат четыре таких системы, первая будет доставлена в ближайшие дни.

«Поведение России — это дальнейшая неприемлемая эскалация. По этой причине необходимо продолжать поддерживать Украину в ее борьбе — особенно современными системами противовоздушной обороны»,— говорится в сообщении.

Мощные ракетные удары по украинской территории начались 10 октября. В настоящее время повреждено 11 объектов критически важной инфраструктуры, наблюдаются перебои с электричеством, водой и связью.

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по инфраструктуре — ответ на совершенные Украиной теракты, в число которых вошел подрыв Крымского моста, а также попытки вывести из строя Курскую АЭС и газопровод «Турецкий поток».

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