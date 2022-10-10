Нобелевскую премию по экономике дали за исследования банков

Нобелевская премия по экономике в этом году досталась экс-главе ФРС США Бену Бернанке, а также американским экономистам Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу. Они получили ее за исследования банков и финансовых кризисов.

«Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг значительно улучшили понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод их исследования в том, почему важно избегать краха банков»,— говорится в сообщении пресс-службы Нобелевского комитета.

Бен Бернанке — американский экономист, в 2006–2014 годах был председателем Федеральной резервной системы США. Последние годы он занимался экономическими исследованиями.

Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг являются соавторами модели Даймонда—Дибвига, которая показывает, как сочетание неликвидных активов и ликвидных обязательств могут вызывать панику среди вкладчиков.