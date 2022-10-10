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Путин обвинил Украину в попытках массовых терактов

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Спецслужбы Украины устроили три теракта на Курской АЭС, а также пытались взорвать один из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», сообщил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности.

Так, спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии.

ФСБ 22 сентября сообщила, что предотвратила теракт украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющего энергоносители в Турцию и Европу. Название этого объекта озвучено не было.

По словам Путина, все это доказано объективными данными, в том числе показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов. Российский лидер подчеркнул, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

Путин уточнил, что 10 октября российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он также предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов Россия даст жесткий ответ.

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Политика #Россия #Мир
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