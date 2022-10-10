Массированный ракетный удар нанесен по Украине

Многочисленные взрывы от попадания ракет прогремели в понедельник утром в центре Киева, сообщил советник главы МВД страны Антон Геращенко.

«Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской», — приводит РИА Новости слова Геращенко. На этой улице находится Служба безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента страны.

О том, что в Киеве прогремели взрывы ранее написали местные издания, и подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. «В Киеве были слышны четыре взрыва. Также сообщают о работе ПВО в Киевской области <...> После взрывов в городе заметили дым», — сообщило агентство УНИАН в своем телеграм-канале.

Кроме того, поступают сообщения о взрывах в Киевской и Житомирской областях, Днепропетровске, Хмельницком, Тернополе и Львове. После ударов некоторые частично остались без света.

«Ракеты бьют теперь по западу Украины. Сообщают о взрывах во Львовской области. Глава Тернопольской области, где сообщалось о прилетах, призвал оставаться в укрытиях», — пишет телеграм-канал «Политика страны»