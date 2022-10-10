Новосибирцы недовольны соседством школы с магазином «Красное&Белое»

Алкогольный магазин «Красное&Белое» откроется рядом со школой №76 в Новосибирске, родители и учителя недовольны таким соседством, а депутат Заксобрания региона обратилась в прокуратуру.
Школа №76 расположена на Большевистской, 32 в Новосибирске.
Рядом компания «Расцветай» построила 25-этажный дом по адресу Большевистская,
32/1. Недавно на доме появилась вывеска алкогольного магазина «Красное&Белое». Магазин еще не открылся.
«Рядом со школой будет магазин с алкогольной продукцией, в
нем будет собираться соответствующий контингент. Кроме того, в магазине будут
энергетики, которые не запрещены к продаже школьникам. Родители шокированы», — сказала
Sibnet.ru одна из родительниц Ирина Делеске.
Депутат Заксобрания Новосибирской области Анастасия
Андронова по просьбе педагогов и родителей обратилась в прокуратуру области с
требованием проверить законность размещения алкогольного магазина рядом со
школой. Тем более, что в магазине продают также шоколадки, дети, покупая их, будут
видеть полки с алкоголем, а это может сказаться на их отношении к спиртному.
На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление
№ 3554, по которому продавать алкоголь можно на расстоянии 50 метров от ограждения
школы. Раньше такое расстояние составляло 100 метров.