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Новосибирцы недовольны соседством школы с магазином «Красное&Белое»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Алкогольный магазин «Красное&Белое» откроется рядом со школой №76 в Новосибирске, родители и учителя недовольны таким соседством, а депутат Заксобрания региона обратилась в прокуратуру.

Школа №76 расположена на Большевистской, 32 в Новосибирске. Рядом компания «Расцветай» построила 25-этажный дом по адресу Большевистская, 32/1. Недавно на доме появилась вывеска алкогольного магазина «Красное&Белое». Магазин еще не открылся. 

«Рядом со школой будет магазин с алкогольной продукцией, в нем будет собираться соответствующий контингент. Кроме того, в магазине будут энергетики, которые не запрещены к продаже школьникам. Родители шокированы», — сказала Sibnet.ru одна из родительниц Ирина Делеске.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Анастасия Андронова по просьбе педагогов и родителей обратилась в прокуратуру области с требованием проверить законность размещения алкогольного магазина рядом со школой. Тем более, что в магазине продают также шоколадки, дети, покупая их, будут видеть полки с алкоголем, а это может сказаться на их отношении к спиртному.  

На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление № 3554, по которому продавать алкоголь можно на расстоянии 50 метров от ограждения школы. Раньше такое расстояние составляло 100 метров.

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