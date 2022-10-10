Вышел трейлер сериала «Уэнсдэй» о семейке Аддамс

Netflix представил первый полноценный трейлер сериала «Уэнсдэй», который стал спин-оффом к истории про семейку Аддамс.

В трейлере показали Фреда Армисена в роли дяди Фестера. Саму Уэнсдэй играет Дженна Ортега, также в актерском составе Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша), Луис Гусман (Гомес) и Исаак Ордоньес (Пагсли).

По сюжету сериала, Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, учится в академии Nevermore. Ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.

Сериал «Уэнсдэй» будет состоять из восьми эпизодов. Премьера проекта запланирована на 23 ноября.