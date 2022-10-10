НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел трейлер сериала «Уэнсдэй» о семейке Аддамс

Источник:
Sibnet.ru
378 0

Netflix представил первый полноценный трейлер сериала «Уэнсдэй», который стал спин-оффом к истории про семейку Аддамс.

В трейлере показали Фреда Армисена в роли дяди Фестера. Саму Уэнсдэй играет Дженна Ортега, также в актерском составе Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша), Луис Гусман (Гомес) и Исаак Ордоньес (Пагсли).

По сюжету сериала, Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, учится в академии Nevermore. Ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.

Сериал «Уэнсдэй» будет состоять из восьми эпизодов. Премьера проекта запланирована на 23 ноября.

Еще по теме
«Сердце Пармы» сорвало куш в кинотеатрах
Бывший Бузовой стал актером
Алек Болдуин возобновит съемки скандальной «Ржавчины»
Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Европа нашла замену российскому газу
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
Гигантский защитный барьер нашли вокруг Магеллановых Облаков
«Что дальше, русские?»: как взорвали Крымский мост
Обсуждение (0)
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Все статьи
Самое обсуждаемое
72
Крымский мост обрушился после взрыва грузовика
53
Подрыв Крымского моста назвали объявлением войны без правил
40
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
32
ОПЕК+ назло Западу сократит добычу нефти
30
Украина стянула большие силы на Запорожском направлении