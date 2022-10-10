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Россияне с начала мобилизации сняли более 750 млрд рублей

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Жители России с началом частичной мобилизации сняли со своих счетов 754,1 миллиарда рублей — это почти в четыре раза меньше, чем в первую волну оттока денег из банков после начала специальной военной операции, следует из данных ЦБ.

Эксперты считают, что на объем снятия наличности повлияло несколько факторов: средства нужны были тем, кто уезжал из страны, избегая мобилизации, кто-то последовал общей панике, но были и вкладчики, которые снимали средства на фоне падения ставок.

«Любой шок, а к нему относятся и объявление о частичной мобилизации, и последовавший за этим отъезд из страны мужчин призывного возраста и их семей, повышает спрос на наличность. Типичное проявление поведенческой экономики», — сказал «Известиям» главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

На второй день после объявления о начале частичной мобилизации, 22 сентября, люди сняли 132,1 миллиарда рублей. Еще один пик снятий пришелся на 30 сентября, когда из банков изъяли 144,8 миллиарда рублей.

Несколько дней назад спрос постепенно стабилизировался до уровня двухзначных значений — до 14,4–35,5 миллиарда рублей в день. Этот уровень соответствует показателям до начала частичной мобилизации.

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