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Пользователи негативно отреагировали на обновление «ВКонтакте»

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип ВКонтакте
Фото: © VK

«ВКонтакте» обновил страницу профиля. Теперь на ней все внимание акцентировано на публикации и оформление. Пользователям нововведения не понравились.

В официальной группе соцсети очень много негативных комментариев. Пользователи называют дизайн неудобным, некрасивым и просят вернуть предыдущий дизайн или предоставить возможность выбора между старым и новым интерфейсами.

Прежде всего изменения коснулись обложки. На странице профиля можно разместить широкий баннер с фотографией и маленькой аватаркой, аналогично подходу на Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

Подробную информацию о пользователе сделали не столь явной, как раньше. Теперь нужно кликнуть на «Подробнее» под именем пользователя и все открытые данные отобразятся во всплывающем окне. Все публикации находятся в удобном блоке и их легко найти благодаря простой сортировке.

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Много функций перемещено в кнопку еще. Если кликнуть на нее в своем профиле, то откроется список с сервисами — мини-приложениями «ВКонтакте». Но на чужой странице она меняет назначение — открывается перечень дополнительных действий, например, там можно отправить подарок, деньги или пригласить в чат.

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Топ комментариев

slavaynin

На самом деле как то не убедительно.Надо повторить.

GammiPluh

Он уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному

Siberian sinner

В 18 веке никакой "Уркоины" и в помине не существовало.

М. Алейников

Давно пора. Уничтожить линии снабжения. Центры управления.