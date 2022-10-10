Пользователи негативно отреагировали на обновление «ВКонтакте»

«ВКонтакте» обновил страницу профиля. Теперь на ней все внимание акцентировано на публикации и оформление. Пользователям нововведения не понравились.

В официальной группе соцсети очень много негативных комментариев. Пользователи называют дизайн неудобным, некрасивым и просят вернуть предыдущий дизайн или предоставить возможность выбора между старым и новым интерфейсами.

Прежде всего изменения коснулись обложки. На странице профиля можно разместить широкий баннер с фотографией и маленькой аватаркой, аналогично подходу на Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

Подробную информацию о пользователе сделали не столь явной, как раньше. Теперь нужно кликнуть на «Подробнее» под именем пользователя и все открытые данные отобразятся во всплывающем окне. Все публикации находятся в удобном блоке и их легко найти благодаря простой сортировке.

Часть «Госуслуг» интегрируют во «ВКонтакте»

Много функций перемещено в кнопку еще. Если кликнуть на нее в своем профиле, то откроется список с сервисами — мини-приложениями «ВКонтакте». Но на чужой странице она меняет назначение — открывается перечень дополнительных действий, например, там можно отправить подарок, деньги или пригласить в чат.