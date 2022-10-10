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Бывший Бузовой стал актером

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Блогер Dava (Давид Манукян) снялся в сериале режиссера Сарика Андреасяна «Здравствуйте, вам пора!».

«Я всегда любил эксперименты, и для меня это новый опыт. С детства мечтал сниматься в кино, очень долго к этому шел, проходил актерские курсы. Даже сейчас перед съемками долго и упорно готовился вместе с преподавателем. Сегодня на съемочной площадке я себя чувствовал комфортно. Хочется сделать все, чтобы максимально украсить этот сериал», — рассказал Dava изданию Super.

Роль Манукяну дали во втором сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора!». В центре сюжета комедийного проекта — приключения вестника смерти, который оказывается на Земле, чтобы принести людям зловещее предзнаменование. Главный герой, которому не знакомы любовь, юмор и прочие радости, начинает постигать земные чувства и буквально презирать свою работу.

«Я не боюсь, что меня не воспримут как актера. Не вижу смысла с пеной у рта доказывать людям, что у меня колоссальный опыт и я всерьез надеюсь на «Оскар», потому что это неправда. Я просто делаю это в удовольствие и не жду признания. Надеюсь, сериал найдет своего зрителя, который насладится как моей игрой, так и просмотром в целом», — сказал Dava.

Давид Манукян стал популярным благодаря съемкам вайнов и социальных роликов. Но массовую славу он получил, когда закрутил роман с Ольгой Бузовой. После разрыва с телеведущей блогер только укрепил свои позиции в пространствах шоу-бизнеса.

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Sovik

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slavaynin

до этого приходилось включать в экипаж негра

Siberian sinner

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pepelmetal

"В настоящее время месторождение законсервировано из-за жалоб местных жителей, которых беспокоили частые...