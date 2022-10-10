НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Иркутск получит бразильского побратима

Источник:
Sibnet.ru
206 0
Фото: Dilermando Dias / CC BY-SA 2.5

Иркутск установит побратимские отношения с бразильским городом Кампина-дас-Миссойс, который имеет официальный статус колыбели русской культуры, сообщил префект Карлус Жустен.

«С прошлого года у нас завязались отношения с Иркутском. На этой неделе мы получили известие о том, что (в иркутской администрации) одобрили установление отношений побратимства Кампины-дас-Миссойс с Иркутском. Мы очень рады этому», — сказал ТАСС Жустен.

Кампина-дас-Миссойс и Иркутск будут сотрудничать в области образования, культуры и туризма, способствовать установлению и развитию связей между местными молодежными организациями и творческими коллективами.

Первые русские поселенцы прибыли в это место в 1909 году. 9 октября в Кампина-дас-Миссойс отмечают День русской культуры и День Иоанна Богослова, в честь которого назван местный храм РПЦ. 

В июле 2021 региональные власти официально объявили Кампину-дас-Миссойс колыбелью русской культуры в Риу-Гранди-ду-Сул. В бразильском городе живет 6 тысяч человек, а в Иркутске более 600 тысяч человек.

Еще по теме
Артемий Лебедев впервые похвалил Новосибирск
Мэрия Новосибирска поспешила вернуть стелу в честь героев ВОВ
Новосибирская область отменила салют в честь 85-летия региона
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на претензии о сносе стелы
смотреть все
Жизнь #Город #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Европа нашла замену российскому газу
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
Гигантский защитный барьер нашли вокруг Магеллановых Облаков
«Что дальше, русские?»: как взорвали Крымский мост
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин соберет оперативное заседание Совбеза
Медведев заявил о «стандартном раздолбайстве» при мобилизации
Опубликованы фото из космоса Крымского моста до и после взрыва
Обнаружены признаки возможной жизни на спутнике Сатурна
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Все статьи
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Sovik

По моему ВСУ сами не рады, что туда зашли.

slavaynin

до этого приходилось включать в экипаж негра

Siberian sinner

Свинопасы как есть.Ничего, кроме брезгливости не вызывают. Хуже Табаки из мультфильма "Маугли".

pepelmetal

"В настоящее время месторождение законсервировано из-за жалоб местных жителей, которых беспокоили частые...