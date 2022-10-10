Иркутск получит бразильского побратима

Иркутск установит побратимские отношения с бразильским городом Кампина-дас-Миссойс, который имеет официальный статус колыбели русской культуры, сообщил префект Карлус Жустен.

«С прошлого года у нас завязались отношения с Иркутском. На этой неделе мы получили известие о том, что (в иркутской администрации) одобрили установление отношений побратимства Кампины-дас-Миссойс с Иркутском. Мы очень рады этому», — сказал ТАСС Жустен.

Кампина-дас-Миссойс и Иркутск будут сотрудничать в области образования, культуры и туризма, способствовать установлению и развитию связей между местными молодежными организациями и творческими коллективами.

Первые русские поселенцы прибыли в это место в 1909 году. 9 октября в Кампина-дас-Миссойс отмечают День русской культуры и День Иоанна Богослова, в честь которого назван местный храм РПЦ.

В июле 2021 региональные власти официально объявили Кампину-дас-Миссойс колыбелью русской культуры в Риу-Гранди-ду-Сул. В бразильском городе живет 6 тысяч человек, а в Иркутске более 600 тысяч человек.