Медведев заявил о «стандартном раздолбайстве» при мобилизации

Частичная мобилизация проходит не без случаев «стандартного раздолбайства», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более восьмидесяти лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — сказал Медведев в интервью Надане Фридхридсон, его ответы опубликованы в телеграм-канале журналистки.

По его словам, главное, что «страна объединилась для защиты наших людей и Отечества». «И это — залог нашей безусловной победы», — добавил Медведев.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.