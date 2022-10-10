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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев заявил о «стандартном раздолбайстве» при мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Частичная мобилизация проходит не без случаев «стандартного раздолбайства», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более восьмидесяти лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — сказал Медведев в интервью Надане Фридхридсон, его ответы опубликованы в телеграм-канале журналистки.

По его словам, главное, что «страна объединилась для защиты наших людей и Отечества». «И это — залог нашей безусловной победы», — добавил Медведев.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

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Политика #Россия #Армия
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Sovik

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