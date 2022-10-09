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Агентство по делам одиночества предложили создать в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов предложил создать в России агентства по делам одиночества для предоставления психологической помощи.

В России сложилась «сложная ситуация в психологическом плане». «Хорошо, когда у человека есть родные и близкие, друзья, с которыми можно это беспокойство и тревогу пережить, получить поддержку. Но к сожалению, есть очень много людей, которые совершенно одиноки, у них нет ни родственников, ни друзей», — сказал ТАСС сказал депутат.

По его словам, у одиноких людей возникла большая потребность в психологической помощи. «В связи с этим возникла инициатива создания Агентства по делам одиночества», — пояснил Леонов.

Он считает, что оказанием психологической помощи россиянам должна заниматься отдельная структура или служба, а не органы социальной защиты, так как сейчас они перегружены.

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