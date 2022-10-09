Главного интригана выгнали из шоу «Звезды в Африке 3»

Конфликт в команде «красных» между футболистом Вячеславом Малафеевым и актером Стасом Ярушиным продолжился в новом выпуске шоу «Звезды в Африке 3». Задумавший интриговать Ярушин в итоге попал на испытание на вылет.

В прошлый раз Ярушин предложил юмористу Олегу Верещагину обмениваться информацией, чтобы сливать сильных игроков обоих команд и остаться вдвоем к финалу.

Верещагин рассказал о предложении Ярушина Вячеславу Малафееву. Тому не понравилось, что Ярушин хочет играть против своей команды. Малафеев и Ярушин поссорились. В итоге красная команда решила сыграть на конфликте и проголосовала за Ярушина.

Тот отправился на испытание с актером Владимиром Сычевым. Они должны были нырять в аквариумы и доставать из ящиков гаечные ключи, которыми открывать другие ящики и доставать звезды.

Участники шли почти на равных, но потом Ярушин уронил ключ в воду и перестал бороться за победу. Поэтому он ушел из шоу «Звезды в Африке 3». Получилось, что Верещагин обыграл Ярушина.