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Обнаружены признаки возможной жизни на спутнике Сатурна

Источник:
ТАСС
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Спутник Сатурна — Спутник Сатурна — Энцеладе
Спутник Сатурна — Энцеладе
Фото: © NASA

Ученые обнаружила новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на одном из спутников Сатурна — Энцеладе, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на исследование.

Исследователи из Китайского научно-технического университета предположили, что в океане Энцелада, покрытого слоем льда, может содержаться растворенный фосфор — необходимый для биологической жизни элемент, приводит ТАСС материал «Синьхуа».

Фосфор — необходимый компонент костей, клеточных мембран и ДНК человека и животных. Ранее ученые обнаружили на спутнике водород, азот, кислород и серу — элементы, важные для возникновения жизни. Но из-за отсутствия фосфора Энцелад считался необитаемым.

«Океаническая вода на планете оказалась очень щелочной (очень соленой) и лишенной кислорода, подобно газированной воде, которую люди пьют на Земле», — сказал геохимик Хао Цзихуа. По его словам, в такой среде фосфору из горных пород потребовалось бы около 100 тысяч лет, чтобы раствориться в океане.

Геохимик пояснил, что океан мог существовать на Энцеладе более 100 миллионов лет. В связи с этим ученые предположили, что горные породы спутника могли бы выделить за это время значительное количество фосфора в океан.

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