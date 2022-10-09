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Путин соберет оперативное Совбеза России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября проведет совещание с членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По темам сориентируем после того, как президент выступит», — сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет заседание Совбеза и будет ли затрагиваться ситуация вокруг Крымского моста.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за чего загорелись цистерны с топливом проходящего мимо железнодорожного состава.

В результате погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета. Движение машин и поездов по мосту было приостановлено.

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Политика #Россия
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