Германия пообещала Украине бронетехнику из Греции и Словакии

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт анонсировала поставки на Украину системы ПВО IRIS-T и 100 единиц бронетехники из Греции и Словакии.

Ламбрехт рассказала о планах правительства во время визита в Литву. Она объявила о создании новой бригады, которую можно будет оперативно перебросить в Литву при необходимости.

«Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. ПВО — одна из таких сфер, где необходимо действовать»,— приводит ее слова «Коммерсантъ».

Канцлер Олаф Шольц ранее отказывался передавать Киеву танки из-за риска эскалации конфликта между РФ и НАТО