Диетолог предупредила о продуктах со скрытым сахаром

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты с высоким содержанием скрытого сахара и высоким гликемическим индексом.

Особенно много сахара в бананах, хурме и винограде. Мед полон фруктозы, которая не провоцирует выброс инсулина, что хорошо для страдающих от диабета первого типа, однако из-за нее быстрее происходит набор веса, сказала Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Также врач предупредила об опасности продуктов с высоким гликемическим индексом — мягких сортов макарон, манной каши, белого риса, колбас, сосисок и соусов.

Злоупотребление продуктами со скрытым сахаром чревато повышением уровня глюкозы в крови, что помимо ожирения приводит к повреждению сосудов, риску инсулинорезистентности или диабета.