НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Диетолог предупредила о продуктах со скрытым сахаром

Источник:
«Вечерняя Москва»
411 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты с высоким содержанием скрытого сахара и высоким гликемическим индексом.

Особенно много сахара в бананах, хурме и винограде. Мед полон фруктозы, которая не провоцирует выброс инсулина, что хорошо для страдающих от диабета первого типа, однако из-за нее быстрее происходит набор веса, сказала Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Также врач предупредила об опасности продуктов с высоким гликемическим индексом — мягких сортов макарон, манной каши, белого риса, колбас, сосисок и соусов.

Злоупотребление продуктами со скрытым сахаром чревато повышением уровня глюкозы в крови, что помимо ожирения приводит к повреждению сосудов, риску инсулинорезистентности или диабета.

Еще по теме
Буддийский лама перечислил составляющие здорового завтрака
Санврачи объяснили, как выбрать тыкву
Кружочки и кубики: три самых быстрых блюда из кабачков
Новосибирск вошел в тройку городов с самым дорогим фастфудом
смотреть все
Жизнь #Еда #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Европа нашла замену российскому газу
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
Путин освободил от мобилизации еще ряд категорий граждан
Гигантский защитный барьер нашли вокруг Магеллановых Облаков
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин соберет оперативное Совбеза России
Опубликованы фото из космоса Крымского моста до и после взрыва
Германия пообещала Украине бронетехнику из Греции и Словакии
Обнаружены признаки возможной жизни на спутнике Сатурна
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Все статьи
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Egorka72

Да уж.... силовики в "шоколаде" по уши...Родственникам погибших и пострадавшим соболезную.Но вот вопрос...

mosquito__2010

Обрати внимание как ранее косящие под русских практически все расчехлились в миг ) Такое позорище И...

Sovik

По моему ВСУ сами не рады, что туда зашли.

pepelmetal

"В настоящее время месторождение законсервировано из-за жалоб местных жителей, которых беспокоили частые...