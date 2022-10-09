Диетолог предупредила о продуктах со скрытым сахаром

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Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты с высоким содержанием скрытого сахара и высоким гликемическим индексом.
Особенно много сахара в бананах, хурме и винограде. Мед полон фруктозы, которая не провоцирует выброс инсулина, что хорошо для страдающих от диабета первого типа, однако из-за нее быстрее происходит набор веса, сказала Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».
Также врач предупредила об опасности продуктов с высоким гликемическим индексом — мягких сортов макарон, манной каши, белого риса, колбас, сосисок и соусов.
Злоупотребление продуктами со скрытым сахаром чревато повышением уровня глюкозы в крови, что помимо ожирения приводит к повреждению сосудов, риску инсулинорезистентности или диабета.
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