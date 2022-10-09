Право предъявлять ГИБДД электронные права закрепили в ПДД

Возможность предъявления электронных водительских прав и регистрационных документов прописали в правилах дорожного движения (ПДД), следует из постановления правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина.

Показывать документы инспекторам можно будет как в цифровой версии, так и на бумаге. Это право закрепили в разделе «общих обязанностей водителей» ПДД (пункт 2.1.1).

Эксперимент по предъявлению электронного водительского удостоверения начался в России 1 октября. Сделать это можно в приложении «Госуслуги Авто».

В пятницу правительство России утвердило изменения в ПДД. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.