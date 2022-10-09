НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

МИД Китая намекнул на виновника взрывов на «Северных потоках»

Источник:
РИА Новости
205 4
Фото: Max12Max / CC BY-SA 4.0

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что за терактами на «Северных потоках» стоят США. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Twitter.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

«Кто стоит за диверсией на "Северном потоке"? Кто является крупнейшим бенефициаром?» — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД Китая.

При этом пост Хуа Чуньин сопроводила тремя скриншотами. В одном из них содержалось высказывание президента США Джо Байдена, согласно которому американский лидер публично говорил о возможности «покончить» с «Северным потоком», если российские войска пересекут границу Украины.

В другом говорилось об «огромных возможностей», открывшихся перед США после диверсии на трубопроводах, а в третьем приводилось сообщение Пентагона о тренировках американских пловцов-спецназовцев.

Еще по теме
СК заявил о гибели людей при взрыве на Крымском мосту
Владелец взорвавшегося на Крымском мосту грузовика записал видео
«Что дальше, русские?»: как взорвали Крымский мост
Советник Зеленского оценил подрыв Крымского моста
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мобилизованных в Новосибирске учат на танках 1960‑х годов
Алла Пугачева снова громко высказалась в соцсети
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
Европа нашла замену российскому газу
Обсуждение (4)
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Все статьи
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Egorka72

Да уж.... силовики в "шоколаде" по уши...Родственникам погибших и пострадавшим соболезную.Но вот вопрос...

mosquito__2010

Обрати внимание как ранее косящие под русских практически все расчехлились в миг ) Такое позорище И...

usacomp

(крымский мост - это достояние отечества, ни вашего, ни нашего!!!) сам то понял, что написал?

Uynachalnica

"Пострадавших в результате взрывов нет." - эти заявители видео то видели? Там легковушка рядом с грузовиком...