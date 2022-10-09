МИД Китая намекнул на виновника взрывов на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что за терактами на «Северных потоках» стоят США. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Twitter.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

«Кто стоит за диверсией на "Северном потоке"? Кто является крупнейшим бенефициаром?» — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД Китая.

При этом пост Хуа Чуньин сопроводила тремя скриншотами. В одном из них содержалось высказывание президента США Джо Байдена, согласно которому американский лидер публично говорил о возможности «покончить» с «Северным потоком», если российские войска пересекут границу Украины.

В другом говорилось об «огромных возможностей», открывшихся перед США после диверсии на трубопроводах, а в третьем приводилось сообщение Пентагона о тренировках американских пловцов-спецназовцев.