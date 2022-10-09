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Справки из ЗАГСа теперь можно заказать на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Граждане России могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на «Госуслугах», сообщает официальный телеграм-канал Минцифры России.

«На портале "Госуслуг" теперь можно заказать свидетельство или справку из ЗАГСа и забрать их в ближайшем отделе или МФЦ», — сказано в сообщении ведомства.

К заказу онлайн доступны свидетельства о рождении ребенка, заключении брака, разводе, смерти, смене имени и об установлении отцовства, если изначально гражданин не получил бумажный документ, потерял или испортил его, и справки, необходимые для оформления пенсии, пособий и совершения сделок.

«Если вы получаете свидетельство впервые, платить за него не нужно. Если заказываете повторное свидетельство или справку – оплатите пошлину», — уточняет Минцифры.

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