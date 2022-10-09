Трамп призвал к немедленным переговорам по Украине

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал все стороны конфликта на Украине как можно быстрее сесть за стол переговоров.

«И сейчас мы имеем (конфликт) между Россией и Украиной. <...> Мы должны (прийти) к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны...», — приводит РИА Новости слова Трампа.

В противном случае, подчеркнул Трамп, мир ждет третья мировая.

Ранее Трамп выражал желание стать посредником в переговорном процессе между Россией и Украиной. «Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир», — отметил он.