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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп призвал к немедленным переговорам по Украине

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал все стороны конфликта на Украине как можно быстрее сесть за стол переговоров.

«И сейчас мы имеем (конфликт) между Россией и Украиной. <...> Мы должны (прийти) к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны...», — приводит РИА Новости слова Трампа.

В противном случае, подчеркнул Трамп, мир ждет третья мировая.

Ранее Трамп выражал желание стать посредником в переговорном процессе между Россией и Украиной. «Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир», — отметил он.

Тема: Военная операция на Украине
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