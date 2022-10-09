«Локомотив» уволил тренера Циннбауэра

Футбольный клуб «Локомотив» объявил об отставке главного тренера немца Йозеф Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна

В субботу «Локомотив» проиграл «Сочи» в 12-м туре Российской премьер-лиги со счетом 0:4 и потерпел, как сообщает РИА Новости, пятое поражение подряд в чемпионате страны с разницей мячей 3-13. Команда опустилась на 14-е место в турнирной таблице.

Циннбауэр был назначен главным тренером «Локомотива» в июне 2022 года. Циннбауэр играл в Бундеслиге на позиции полузащитника за «Карлсруэ» и «Майнц». В качестве главного тренера возглавлял «Гамбург» (Германия), «Санкт-Галлен» (Швейцария) и «Орландо Пайретс» (ЮАР).

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Цорн был назначен на пост технического директора «Локомотива» в июле 2021 года, а в ноябре стал спортивным директором железнодорожников.