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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США представят танк нового поколения

Источник:
19FortyFive
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Фото: @USArmy / Attribution License

Компания General Dynamics Land Systems в октябре представит демонстратор технологий AbramsX, на базе которого планируется выпускать следующее поколение американских танков.

Перспективный танк отличается от серийных Abrams уменьшенным весом, который повышает мобильность и транспортабельность машины. Также он оснащен гибридной силовой установкой, снижающей расход топлива на 50%.

Новый M1 Abrams также получит новую башню с заниженным профилем, однако пока неизвестно, будет ли она необитаемой, как у российской «Арматы». Впереди корпус получит два люка для членов экипажа.

Кроме этого, танк оснастят новым 120-милиметровым орудием ХМ-360 с автоматом заряжания. Данную пушку ранее испытывали для перспективной машины XM-1202 в рамках программы «Боевые системы будущего».

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