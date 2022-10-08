Госдума рассмотрит замену мобилизации альтернативной службой

Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет проходить альтернативную гражданскую службу во время частичной или всеобщей мобилизации. Соответствующий документ опубликован в базе парламентских законопроектов.

Авторы законопроекта предлагают закрепить право на альтернативную службу не только для представителей коренных малочисленных народов и тех, чьим убеждениям противоречит военная служба.

Расширить это право предлагается на россиян:

у кого на иждивении есть трое и более детей в возрасте до 18 лет

у кого на иждивении есть дети в возрасте до 18 лет, воспитывающиеся без матери

у кого есть жена, срок беременности у которой составляет не менее 22 недель, а также есть двое детей до 18 лет на иждивении

у кого есть дети-инвалиды, если призывник является единственным кормильцем в семье

кто является единственным ребенком одинокого родителя

кто приходится сыном или братом военнослужащих, погибших в ходе исполнения обязанностей военной службы

Также законопроект предлагает исключить из Федерального закона «Об альтернативной службе» пункт, закрепляющий экстерриториальный принцип ее прохождения.

Сейчас альтернативную службу граждане должны проходить за пределами субъектов России, в которых постоянно проживают. На практике это правило практически не работает.