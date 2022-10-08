Эстония поздравила Украину после подрыва Крымского моста

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал подрыв Крымского моста, поздравив украинские подразделения специального назначения.

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятнее всего, стоят за этой операцией», — написал глава внешнеполитического ведомства в соцсетях.

Дипломат не исключил, что взрыв моста связан с днем рождения президента России Владимира Путина, которому днем ранее исполнилось 70 лет. «Я считаю, что эта цель существует уже очень давно»,— отметил он.

Рейнсалу добавил, что положительно оценивает то, что на мосту «движение остановилось». Политик напомнил, что Крымский мост имеет не только важное логистическое, но символическое значение для России.