Поздравление Путина с юбилеем появилось на небоскребе Трампа

Поздравление президента России Владимира Путина с 70-летием появилось на одной из высоток Trump Tower в Майами.

Поздравительный текст был спроецирован на здание, соответствующее видео появилось в соцсетях.

«Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент», — говорилось в сообщении.

7 октября президенту России исполнилось 70 лет. С днем рождения его официально поздравили государственные лидеры Белоруссии, Киргизии, Кубы, ЮАР, Турции.