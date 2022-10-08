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Поздравление Путина с юбилеем появилось на небоскребе Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Поздравление президента России Владимира Путина с 70-летием появилось на одной из высоток Trump Tower в Майами.

Поздравительный текст был спроецирован на здание, соответствующее видео появилось в соцсетях.

«Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент», — говорилось в сообщении.

7 октября президенту России исполнилось 70 лет. С днем рождения его официально поздравили государственные лидеры Белоруссии, Киргизии, Кубы, ЮАР, Турции.

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Uynachalnica

"Пострадавших в результате взрывов нет." - эти заявители видео то видели? Там легковушка рядом с грузовиком...

niktb

Ну это уже пипец! Где ПВО, ФСБ, - и прочие внутренние органы, мозг, печень и т.д.!

владимир морозов 1963

видио посмотри скептик.........

usacomp

(крымский мост - это достояние отечества, ни вашего, ни нашего!!!) сам то понял, что написал?