Поздравление Путина с юбилеем появилось на небоскребе Трампа

Фото: © кадр из видео
Поздравление президента России Владимира Путина с 70-летием появилось на одной из высоток Trump Tower в Майами.
Поздравительный текст был спроецирован на здание, соответствующее видео появилось в соцсетях.
«Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент», — говорилось в сообщении.
7 октября президенту России исполнилось 70 лет. С днем рождения его официально поздравили государственные лидеры Белоруссии, Киргизии, Кубы, ЮАР, Турции.
Uynachalnica"Пострадавших в результате взрывов нет." - эти заявители видео то видели? Там легковушка рядом с грузовиком...
niktbНу это уже пипец! Где ПВО, ФСБ, - и прочие внутренние органы, мозг, печень и т.д.!
владимир морозов 1963видио посмотри скептик.........
usacomp(крымский мост - это достояние отечества, ни вашего, ни нашего!!!) сам то понял, что написал?