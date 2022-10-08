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Керченская паромная переправа возобновила работу

Источник:
ТАСС
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Фото: Solundir / CC BY-SA 3.0

Керченская паромная переправа возобновила работу, сообщил Минтранс России. Первый паром уже отправился в рейс.

«Первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев»,— говорится в сообщении ведомства.

Движение на Крымском мосту было полностью прекращено утром 8 октября после взрыва грузовика. Сколько займут восстановительные работы, пока неизвестно. Ущерб предварительно оценивается в 200–500 миллионов рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Также по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина на место выехали следователи СК.

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Топ комментариев

corrector

войны устраивают очень богатые люди, ядерная им не нужна, у них тоже есть дети

kygear

фашиствующий Запад своих не бросает.Зима должна охладить их безумства.

corrector

что делает кокс с людьми, он обещал своим избирателям закончить войну на донбассе..

sib_man9

не сдала а отобрали, как у дурака спички), очень давил Вашингтон - лучший друг )), видимо понимая что...