Керченская паромная переправа возобновила работу, сообщил Минтранс России. Первый паром уже отправился в рейс.

«Первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев»,— говорится в сообщении ведомства.

Движение на Крымском мосту было полностью прекращено утром 8 октября после взрыва грузовика. Сколько займут восстановительные работы, пока неизвестно. Ущерб предварительно оценивается в 200–500 миллионов рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Также по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина на место выехали следователи СК.