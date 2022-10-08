Керченская паромная переправа возобновила работу, сообщил Минтранс России. Первый паром уже отправился в рейс.
«Первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев»,— говорится в сообщении ведомства.
Движение на Крымском мосту было полностью прекращено утром 8 октября после взрыва грузовика. Сколько займут восстановительные работы, пока неизвестно. Ущерб предварительно оценивается в 200–500 миллионов рублей.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Также по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина на место выехали следователи СК.
correctorвойны устраивают очень богатые люди, ядерная им не нужна, у них тоже есть дети
kygearфашиствующий Запад своих не бросает.Зима должна охладить их безумства.
correctorчто делает кокс с людьми, он обещал своим избирателям закончить войну на донбассе..
sib_man9не сдала а отобрали, как у дурака спички), очень давил Вашингтон - лучший друг )), видимо понимая что...