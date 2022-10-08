НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Советник Зеленского оценил подрыв Крымского моста

Источник:
Sibnet.ru
824 3
Фото: Office of the President of Ukraine / CC BY 4.0

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что повреждение Крымского моста — это «начало».

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», — написал Подоляк в своем Twitter.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание топливных цистерн железнодорожного состава.

В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов переправы. Арка над ее сухопутной частью не повреждена.

Еще по теме
Поздравление Путина с юбилеем появилось на небоскребе Трампа
Лукашенко подарил Путину на день рождения трактор
Япония ввела санкции против родственников Медведева и Шойгу
Зеленский подтолкнул мир к ядерной войне
смотреть все
Политика #Мир #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Стало известно о смерти шести мобилизованных в учебных центрах
Мобилизованных в Новосибирске учат на танках 1960‑х годов
Алла Пугачева снова громко высказалась в соцсети
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
47
Алла Пугачева снова громко высказалась в соцсети
40
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
32
ОПЕК+ назло Западу сократит добычу нефти
31
Крымский мост обрушился после взрыва грузовика
29
Украина стянула большие силы на Запорожском направлении