Советник Зеленского оценил подрыв Крымского моста

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что повреждение Крымского моста — это «начало».

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», — написал Подоляк в своем Twitter.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание топливных цистерн железнодорожного состава.

В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов переправы. Арка над ее сухопутной частью не повреждена.