НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Подрыв Крымского моста попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
1251 7
Фото: © кадр из видео

Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео — из опубликованных очевидцами кадров видно, как в момент подъезда к судоходной арке один из грузовиков исчезает в огненной вспышке.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава.

После взрыва два пролета автомобильной части моста, которая идет из Краснодара в Керчь, обрушились. При этом другая автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. По поручению президента главы МЧС и Минтранса Александр Куренков и Геннадий Савельев отправились на место происшествия.

Еще по теме
Советник Зеленского оценил подрыв Крымского моста
Подрыв Крымского моста назвали объявлением войны без правил
Крымский мост обрушился после взрыва грузовика
Истуканы на острове Пасхи пострадали от пожара
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Стало известно о смерти шести мобилизованных в учебных центрах
Мобилизованных в Новосибирске учат на танках 1960‑х годов
Алла Пугачева снова громко высказалась в соцсети
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
Обсуждение (7)
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Все статьи
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

corrector

что делает кокс с людьми, он обещал своим избирателям закончить войну на донбассе..

kygear

фашиствующий Запад своих не бросает.Зима должна охладить их безумства.

corrector

войны устраивают очень богатые люди, ядерная им не нужна, у них тоже есть дети

MuCbE

Подтверждение того что Нобелевская премия, особенно премия мира фуфлыжка