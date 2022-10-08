Подрыв Крымского моста попал на видео

Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео — из опубликованных очевидцами кадров видно, как в момент подъезда к судоходной арке один из грузовиков исчезает в огненной вспышке.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава.

После взрыва два пролета автомобильной части моста, которая идет из Краснодара в Керчь, обрушились. При этом другая автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. По поручению президента главы МЧС и Минтранса Александр Куренков и Геннадий Савельев отправились на место происшествия.