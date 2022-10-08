Земфира выпустила мини-альбом «От Луки»

Земфира выпустила новый мини-альбом, он называется «Земфира от Луки» и состоит из четырех песен, которые описывают нынешние реалии.
В EP вошло четыре трека: «II», «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг». Тексты песен как напрямую, так и косвенно отражают политические события в мире.
«Города горят без остановки, все боятся красной кнопки, темное время, горькое время», — поет Земфира в песне «II».
В песне «Апероль» певица рассказывает о невозможности встретится с близким человеком: «Улетят поезда из Киева в Польшу», «Обойму патронов залью аперолем».
Особое внимание певица уделила музыкальной составляющей. Для альбома кроме гитары, акустики и клавиш использовали саксофон.
SovikУ него совсем кукуха поехала? Он в открытую призывает начать 3 мировую войну!
slavayninОн хочет что бы НАТо и Россия уничтожили друг друга и кругом была одна украина.
korvinsSПросто он понимать начал куда она влез и что чем ближе развязка тем больше шансов что все свалят на него....
kygearфашиствующий Запад своих не бросает.Зима должна охладить их безумства.