Земфира выпустила мини-альбом «От Луки»

Земфира выпустила новый мини-альбом, он называется «Земфира от Луки» и состоит из четырех песен, которые описывают нынешние реалии.

В EP вошло четыре трека: «II», «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг». Тексты песен как напрямую, так и косвенно отражают политические события в мире.

«Города горят без остановки, все боятся красной кнопки, темное время, горькое время», — поет Земфира в песне «II».

В песне «Апероль» певица рассказывает о невозможности встретится с близким человеком: «Улетят поезда из Киева в Польшу», «Обойму патронов залью аперолем».

Особое внимание певица уделила музыкальной составляющей. Для альбома кроме гитары, акустики и клавиш использовали саксофон.