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Земфира выпустила мини-альбом «От Луки»

Источник:
Sibnet.ru
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Земфира выпустила новый мини-альбом, он называется «Земфира от Луки» и состоит из четырех песен, которые описывают нынешние реалии.

В EP вошло четыре трека: «II», «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг». Тексты песен как напрямую, так и косвенно отражают политические события в мире.

«Города горят без остановки, все боятся красной кнопки, темное время, горькое время», — поет Земфира в песне «II».

В песне «Апероль» певица рассказывает о невозможности встретится с близким человеком: «Улетят поезда из Киева в Польшу», «Обойму патронов залью аперолем».

Особое внимание певица уделила музыкальной составляющей. Для альбома кроме гитары, акустики и клавиш использовали саксофон.

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Культгид #Музыка
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Топ комментариев

Sovik

У него совсем кукуха поехала? Он в открытую призывает начать 3 мировую войну!

slavaynin

Он хочет что бы НАТо и Россия уничтожили друг друга и кругом была одна украина.

korvinsS

Просто он понимать начал куда она влез и что чем ближе развязка тем больше шансов что все свалят на него....

kygear

фашиствующий Запад своих не бросает.Зима должна охладить их безумства.