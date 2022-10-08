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Крымский мост обрушился после взрыва грузовика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © most.life

Грузовик взорвался на Крымском мосту, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Подрыв грузового автомобиля произошел на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. Он повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма.

В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов переправы. Пострадавших в результате взрывов нет. Арка над судоходной частью моста не повреждена, отмечается в сообщении.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В настоящее время автомобильное движение по мосту перекрыто. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.

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