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Человек и компьютер

Найден способ повысить игровую производительность Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компьютеры с Windows 11 могут повысить игровую производительность при отключении некоторых функций в операционной системе, сообщается в официальном блоге Microsoft.

Разработчики корпорации выяснили, что отключение функций «Целостность памяти» (Memory Integrity) и «Платформа виртуальной машины» (Virtual Machine Platform) положительно влияет на производительность.

Перед запуском игры эти функции рекомендуется отключать. Для этого нужно нажать кнопку «Пуск», а затем написать название функции в поисковом окне и подтвердить отключение.

При этом отмечается, что при отключении данных функций компьютер становится уязвим для действий злоумышленников, поэтому после завершения игровой активности следует включить их обратно.

Тема: Человек и компьютер
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