Лукашенко подарил Путину на день рождения трактор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину на 70-летие трактор Belarus 1523.3. Об этом он сообщил журналистам после прибытия к Константиновскому дворцу в Петербурге.

Лукашенко уточнил, что на таком тракторе он нередко работает в Белоруссии, машина ручной сборки. В качестве насадки для подарочного трактора он выбрал сеялку — чтобы растить хлеб, уточнил белорусский лидер.

Как сообщается на сайте Кремля, Путина с днем рождения по телефону поздравили президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент ЮАР Сирил Рамафоза.

В пятницу Путина поздравят собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ. В ней принимают участие руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.