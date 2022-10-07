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Лукашенко подарил Путину на день рождения трактор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gabinho / CC BY 3.0

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину на 70-летие трактор Belarus 1523.3. Об этом он сообщил журналистам после прибытия к Константиновскому дворцу в Петербурге.

Лукашенко уточнил, что на таком тракторе он нередко работает в Белоруссии, машина ручной сборки. В качестве насадки для подарочного трактора он выбрал сеялку — чтобы растить хлеб, уточнил белорусский лидер.

Как сообщается на сайте Кремля, Путина с днем рождения по телефону поздравили президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент ЮАР Сирил Рамафоза.

В пятницу Путина поздравят собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ. В ней принимают участие руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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Политика #Мир #Россия
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Sovik

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Он хочет что бы НАТо и Россия уничтожили друг друга и кругом была одна украина.

kygear

фашиствующий Запад своих не бросает.Зима должна охладить их безумства.

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Не ему сетовать на беспредел и безумие. Не он ли был в первых рядах спонсоров этого курса на шантаж,...