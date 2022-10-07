Премьер Люксембурга заявил об угрозе для ЕС лишиться энергии

Евросоюз может остаться без энергии из-за принятия решения о потолке цен на топливо, включая ограничение стоимости газа, заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

«Возможно, у нас будет потолок цен, но не будет энергии. Необходимо понимать, что мы не единственный потребитель энергии в мире, поэтому мы должны быть очень аккуратны в принятии решений, последствия могут быть проблематичны», — цитирует РИА Новости Беттеля.

В пятницу в Праге проходит неформальный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться энергетический кризис, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается обсудить очередные предложения о введении ограничений стоимости газа.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.

Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и «санкционная премия» в мировых нефтяных котировках позволяют Москве даже при скидках на ее «черное золото» обеспечивать доходы бюджета.