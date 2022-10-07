АвтоВАЗ выпускает 100% некомплектных Lada

Все автомобили, сходящие с конвейера АвтоВАЗа в настоящее время, некомплектные, они складируются на территории предприятия.
Для Niva Legend нет ремней безопасности, для модели Niva Travel не хватает пучка проводов, которые нужны для головной оптики, пишет инсайдерский паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».
Lada Granta выпускают без электроусилителя рулевого управления (ЭУР), а в комплектации, где он не предусмотрен, отсутствует эластичная соединительная муфта вала рулевой колонки.
АвтоВАЗ после нескольких месяцев простоя в июне стал выпускать упрощенную Lada Granta — без подушек безопасности, ABS и ESP. В октябре завод соберет партию в 2,3 тысячи Granta без усилителя руля.
SovikУ него совсем кукуха поехала? Он в открытую призывает начать 3 мировую войну!
urbasikИ это лицо Победы? да вы с печки рухнули.
slavayninОн хочет что бы НАТо и Россия уничтожили друг друга и кругом была одна украина.
Yaroslav BogdanovХорошо и красиво предложила. И сразу стало все понятно, кому что интересно - кому мир, а кому что-тот...