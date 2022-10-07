АвтоВАЗ выпускает 100% некомплектных Lada

Все автомобили, сходящие с конвейера АвтоВАЗа в настоящее время, некомплектные, они складируются на территории предприятия.

Для Niva Legend нет ремней безопасности, для модели Niva Travel не хватает пучка проводов, которые нужны для головной оптики, пишет инсайдерский паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

Lada Granta выпускают без электроусилителя рулевого управления (ЭУР), а в комплектации, где он не предусмотрен, отсутствует эластичная соединительная муфта вала рулевой колонки.

АвтоВАЗ после нескольких месяцев простоя в июне стал выпускать упрощенную Lada Granta — без подушек безопасности, ABS и ESP. В октябре завод соберет партию в 2,3 тысячи Granta без усилителя руля.