Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных

Президент России Владимир Путин подписал закон о
предоставлении кредитных каникул мобилизованным, участникам специальной военной
операции (СВО) и членам их семей, документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
Закон закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного
периода. В этот период заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств
на определенный им самим срок, который не может превышать период военной
службы. Заемщик может также уменьшить размер платежей в течение льготного
периода.
Прекращение обязательств предусмотрено по кредитным
договорам военнослужащего и членов его семьи в случае его гибели. Такие кредиты
и займы будут списаны. Кредиты списываются не только в случае гибели
военнослужащего, но и если он приобретает инвалидность I группы.
Заемщик может в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа (но не позднее 31 декабря 2023 года) обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенный еще на 30 дней.
Члены семьи военнослужащего, претендующие на получение каникул, должны будут представить в кредитную организацию документы.