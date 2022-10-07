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Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода. В этот период заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств на определенный им самим срок, который не может превышать период военной службы. Заемщик может также уменьшить размер платежей в течение льготного периода.

Прекращение обязательств предусмотрено по кредитным договорам военнослужащего и членов его семьи в случае его гибели. Такие кредиты и займы будут списаны. Кредиты списываются не только в случае гибели военнослужащего, но и если он приобретает инвалидность I группы.

Заемщик может в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа (но не позднее 31 декабря 2023 года) обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенный еще на 30 дней.

Члены семьи военнослужащего, претендующие на получение каникул, должны будут представить в кредитную организацию документы.

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